Muğla'nın Bodrum ilçesi belediye meydanında, Sinan Avcıoğlu'nun idaresindeki belediye hizmet minibüsü, meydanda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.

Bulunduğu yerden yaklaşık 20 metre geri kayan minibüs, limanda bağlı bulunan ve içerisinde yolcuların bulunduğu günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı.

Yolcuların bir süre panik yaşadığı olayda, yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye minibüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili araçta teknik inceleme yapılacak.

Kaynak: AA