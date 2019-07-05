Erzurum'da izin verilenin çok üstünde yük taşıyan kamyon, kazaya davetiye çıkardı.

Ana yolda ilerlerken yükünün hareket etmesi sebebiyle devrilme tehlikesi yaşadı. Ancak yoluna devam etti.

O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber