Türkiye
Erzurum'da kamyonla tehlikeli yolculuk
05 Temmuz 2019 Cuma 14:36 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 15:58
Erzurum'da aşırı yüklü kamyon, trafikte giderken yükünün hareket etmesi sebebiyle devrilme tehlikesi yaşadı. Sürücünün tehlikeli duruma aldırış etmeden devam etmesi ise cep telefonuyla kaydedildi.
Erzurum'da izin verilenin çok üstünde yük taşıyan kamyon, kazaya davetiye çıkardı.
Ana yolda ilerlerken yükünün hareket etmesi sebebiyle devrilme tehlikesi yaşadı. Ancak yoluna devam etti.
O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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