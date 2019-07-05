Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü sporcuları, Erzincan'da Çakırman mevkisinde buluştu.

Sporcular, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 26 yıl önce gerçekleştirilen katliamda şehit olan 33 sivili anmak için, 3 bin metre yükseklikten havalanarak Türk bayrağı açtı.

Yamaç paraşütü kanatlarını Başbağlar şehitleri için açan sporculardan Selin Altun, "Bundan 26 yıl önce 33 sivilimiz Başbağlar köyünde bir katliama kurban gitmişti. Bizde bunu unutmayarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da tekrar uçuşumuzu yaparak onları anmak istedik" dedi.

"Onları rahmetle anıyoruz"

Yamaç paraşütü sporcusu Ebru Çakar, "Başbağlar köyünde katliama kurban giden insanları anmak için buradan Çakırman zirvesinden uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hep beraber anma etkinliği düzenledik. Onları rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Türk Hava Kurumu Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu ise, şunları söyledi:



"26 yıl önce bugün Erzincan Başbağlar Köyünde yaşanan bu elim olaydan sonra bugün yine aziz şehitlerimizi anmak için Çakırman'dan havalandık. Güzel bir uçuş oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

Haber-Kamera: Muzaffer Koşan