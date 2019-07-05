Öykü Arin Yazıcı henüz 4 yaşında löseminin ender bir türüne yakalandı. Zorlu olan tedavi sürecinde babasından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu.

Saçları çıkıyor, oyuncaklarıyla oynayabiliyor

Türkiye'nin konuştuğu 4 yaşındaki Öykü'den her geçen gün daha güzel haberler geliyor. Artık gündüz belli saatlerde evine gidebiliyor. Geceleri ise hastanede kalıyor.

"Genel durumu iyi"

4 yaşındaki küçük kız, günler sonra oyuncaklarıyla oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, "Giderek hastaneden çıkmaya yaklaştığını düşünüyor ve o yüzden çok mutlu. Evde vakit geçirmek oyuncakları ile oynamak ev ortamı içinde olmak onu çok mutlu ediyor" dedi.

Yazıcı, şunları söyledi:

"Sabahtan öğleye kadar ilaç alıyor. Sonra dışarı çıkıyoruz izinle eve geliyoruz. Sonra akşam geri dönüyoruz. Akşam da ilaçlarını almaya devam ediyor ama onun dışında genel durumu iyi."

Sadece bu kadar da değil, Öykü'nün tedavi sürecinde dökülen saçları da çıkmaya başladı. Öykü'nün annesi Yazıcı, bu güzel gelişmeden bir hayli umutlu:

"Şimdi epey böyle öndekiler çıkıyor arkadakiler de hafif hafif çıkıyor. Bu da çok hoşuna gidiyor. Umarım yakın zamanda yeniden saçları da çıkar."

Öykü'ye önümüzdeki hafta yeni bir kimerizm testi daha yapılacak.

Ailesi bu testin sonuçlarının öncekilerden daha yüksek olmasını bekliyor.

Kaynak: TRT Haber