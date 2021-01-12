Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 01:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, sabah saatlerinde Kapatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında bugün yapmayı planladığı seferleri güncelledi.
Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.
Etiketler: Fırtına Deniz Otobüsü
Sıradaki Haber
Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz