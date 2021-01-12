Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege’de (Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Konya için fırtına uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

İstanbul’da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yarın sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

Perşembeden itibaren ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.