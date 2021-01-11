Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Necmettin Gürgün yönetimindeki otomobil, Samsun-Ordu istikameti Kerimbey mevkiinde önce orta refüje daha sonra da yolun karşısından gelen tıra çarparak durabildi.
Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gürgün, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan sürücünün akrabası E. G. ile tır sürücüsü S. E. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekiciye yüklendi. Araçtan kopan parçaların polis ekipleri ve görevlilerce çekiciye yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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