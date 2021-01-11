Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, pet şişe ve varillerde 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.
Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz