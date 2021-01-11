Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Haber-Sen eski genel başkanı M.Ö.’nün de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim 2020'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanlarda kişisel bilgileri bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda aralarında Eski Haber-Sen Başkanı M.Ö'nün de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ile 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildi.
Etiketler: PKK/KCK
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