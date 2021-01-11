Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin-Ardahan karayolunda ulaşıma heyelan engeli
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Soğuk Mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kara yolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun trafiğe açılması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.
Etiketler: Heyelan
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