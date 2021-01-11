Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 107 personelden oluşan 42 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı. Ev aramalarında 850 gram esrar ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Haberler
- 18:59
- 18:53
- 18:43
- 18:38
- 18:34
Sıradaki Haber
5 il için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz