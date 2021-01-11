Balıkesir'in ünlü tatil merkezi Avşa Adası'nda 2010 yılına kadar su en önemli sorundu. Su kaynakları yetersiz olan ada için çözüm denizden geldi.

Adaya deniz suyu arıtma tesisi kuruldu. Avşa'daki ev ve otellerin musluklarından 10 yılı aşkın süredir bu tesiste arıtılan deniz suyu akıyor. Adanın sakinleri de bu durumdan oldukça memnun.

Arıtma tesisinin günlük kapasitesi 6 bin metreküpe çıkacak

Adanın kışın 4 bin olan nüfusu yazın 120 bini geçiyor. Tesisle denizden elde edilen su, adanın ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Bunun yanı sıra, tesise giren Marmara Denizi'nin suyu her gün 4 bin metreküp içme suyu olarak ayrılıyor üstelik bu su diğer şebeke sularına göre daha az kireçli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kapasiteyi 2 bin metreküp daha artırmayı hedefliyor.

Üretilen suyun yüzde 50'si tekrar denize gidiyor

Marmara Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Uzuner, denizden alınan suyun, dört ayrı sistemden geçirilerek saf su hale getirildiğini belirterek, “Bunun içine burada kullanılan mineralleri katıyoruz. İnsanların kullanımına açık hale getiriyoruz. Ürettiğimiz suyun da yüzde 50'sini tekrar denize salıyoruz" diyor.

Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti yüksek. Avşa Adası'ndaki tesiste ton başına maliyet 17 lirayı buluyor. Gelişen arıtma teknolojisiyle maliyetin önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor.

