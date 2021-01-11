Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erman Zengin, aşının COVID-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Zengin, koronavirüs aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını ve aşılama öncesi sağlık personeline yönelik bir dizi bilgilendirmeler yaptıklarını belirtti.

186 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Zengin aşı uygulama noktalarını oluşturduklarını söyleyerek, "Aşıların ilimize geldiği andan itibaren uygulayacağımız yerleri oluşturduk. Birinci basamak sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde 186 aşı uygulama noktası oluşturduk. Buralara vatandaşlarımızı tek tek alarak uygun soğuk zincir kuralları dahilinde aşılarını uygulayacağız. Aşılanan kişilerin bir süre gözlem altında tutulacağı alanları da oluşturduk, Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, huzurevi, engelli bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar ile hizmet sunanların aşılanmasına yönelik planlama yapıldı."

Vatandaşların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceklerini vurgulayan Zengin, randevuların e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabileceğini sözlerine ekledi.