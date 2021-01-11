Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pastadaki mumu söndürmeyi unutan gençler evi yaktı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halı tutuştu. Çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi B-20 Blok 7. katında bir grup genç, doğum günü kutlamak için toplandı.
Gençler, mumu söndürdüklerini düşünerek pastayı kaldırdı. Pastadan düşen mum, halıyı tutuşturdu.
Canlarını zor kurtardılar
Alevlerin yükseldiği evde gençler, canlarını zor kurtararak evden çıkmayı başardı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
6 kişi dumandan etkilendi
Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki Haber
Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz