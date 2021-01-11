İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Suçüstü yakalanan 22 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ordu'da 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese düzenledikleri operasyonda, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Söz konusu kişilere, kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Öte yandan, şahıslardan birinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve fişekler de ele geçirildi.