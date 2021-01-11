Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 7 faali meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelinin evinden çok sayıda ziynet eşyası çıktı

Polisin yaklaşık 100 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından hırsızlık şüphelisinin Ö.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Ö.M., polisin düzenlediği baskınla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ile ziynet eşyası ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.