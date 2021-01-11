Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi öncesi otağını kurdu, tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi binlerce yıllık tarihi günümüze taşıyor.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı döneme ait ipuçları veriyor

"Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat, özellikle Selçuklu Dönemi'ne ait birçok esere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en önemlisi Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşları.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayan, hiçbir coğrafyada bu manada bulunmayan bir zenginlikle karşı karşıyayız. O da 8 bin 200 adet Orhun Yenisey Abideleri'nin Anadolu versiyonu ve daha gelişmiş boyutu bulunuyor" dedi.

Mezar taşları üzerindeki motif ve yazılar, döneme dair önemli ipuçları veriyor.

Tarihi ilçede birçok kümbet ve cami bulunuyor

"Kubbet-ül İslam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, ilçe sakinleri tarihi kümbet ve camilerle iç içe yaşıyor.

İlçede özellikle İki Kubbe Mahallesi, barındırdığı tarihi eserlerle dikkat çekiyor. Öyle ki bazı ilçe sakinleri bahçelerinde tarihi kümbetler ile yaşıyor.

Harabe Şehir'deki mağara evler

Van Gölü kıyısındaki ata yurdu Ahlat'ta gezenleri hemen her sokakta bir tarihi eser karşılıyor.

Tarihi yapıların yanı sıra eski Ahlat olarak bilinen Harabe Şehir'de doğal mağara evler de bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar ilçe sakinlerinin yaşadığı mağara evler bugün turistlerin ilgisini çekiyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız

Drone: Özkan Olcay