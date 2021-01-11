Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı.

Buna göre, İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AKOM: Kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.