Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Karaağaç sahilinde bir grup düzensiz göçmenin denize açılmak üzere olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 14 düzensiz göçmeni, karada yakaladı.



