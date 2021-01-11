Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Karaağaç sahilinde bir grup düzensiz göçmenin denize açılmak üzere olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 14 düzensiz göçmeni, karada yakaladı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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