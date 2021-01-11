Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli İzmir, Ankara ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün gizli askeri yapılanmasında yer aldıkları, ardışık aranma kaydı ile "Bank Asya artıran hesabı" bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 kişi yakalandı.

Aralarında bir muvazzaf kurmay yarbay, açığa alınmış astsubay, kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi, bir doktor, 2 öğretmen ve gizli sorumlularının da bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.