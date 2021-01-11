Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayanlara 560 bin lira ceza uygulandı
Muğla'da, koronavirüs denetimleri kapsamında, 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.
Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:59
- 18:53
- 18:47
- 18:43
- 18:34
Sıradaki Haber
Avşa Adası’nın içme suyu denizden
Yükleniyor lütfen bekleyiniz