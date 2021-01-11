Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 2 kentin bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.
Osmaniye'de iki apartman karantinaya alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Hürriyet ve Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda pozitif ve temaslı vakalar tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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