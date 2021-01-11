Çorum'un Oğuzlar ilçesinin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Osmaniye'de iki apartman karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Hürriyet ve Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda pozitif ve temaslı vakalar tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.