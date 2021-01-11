3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bayram C, tutuklu bulunduğu cezaevinden çevrimiçi katıldı.

Sanık, öldürme kastının olmadığını ve eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediğini belirterek, bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram C.'ye, "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak, 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde 29 Nisan 2020'de Suriyeli Musa Nasır bıçaklanarak öldürülmüş, saklandığı evde yakalanan zanlı Bayram C. tutuklanmıştı.

