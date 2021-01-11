İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde uygulamada durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı bulundu.

Araçtaki şüpheliler M.Y. ve E.K. gözaltına alındı.

Tarihi eserler Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

Polis ekiplerini gören M.Y'nin aracın camından attığı pakette ise bir miktar uyuşturucu olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.