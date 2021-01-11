Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta bir araçtan Roma dönemine ait tarihi eserler çıktı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında, Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı ele geçirildi. Tarihi eserler, Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde uygulamada durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı bulundu.
Araçtaki şüpheliler M.Y. ve E.K. gözaltına alındı.
Tarihi eserler Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi
Polis ekiplerini gören M.Y'nin aracın camından attığı pakette ise bir miktar uyuşturucu olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Ele geçirilen tarihi eserler ise Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser Müze Uyuşturucu
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