A.Y., M.Y.. ve E.Ç.Y. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.Y. ve O.Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giderek tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar tabanca, av tüfeği ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda, kavgaya karışan 5 kişi de yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

