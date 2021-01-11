Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
A.Y., M.Y.. ve E.Ç.Y. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.Y. ve O.Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giderek tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, taraflar tabanca, av tüfeği ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda, kavgaya karışan 5 kişi de yaralandı.
Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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