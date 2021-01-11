Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.A. yönetimindeki otomobili durdurmaya çalıştı.

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve bir süre aracıyla kaçan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kaldırımda yürüyen A.Y., D.A. ve S.T'ye çarptı. B.A.'nın aracı ayrıca M.Ş.'nin kullandığı otomobile de çarptı. Kazada sürücü M.Ş. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan ve 7 bin 337 lira trafik cezası uygulanan ehliyetsiz sürücünün otomobili, otoparka çektirildi.

