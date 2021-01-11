Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Hayrat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, çay tarlasına devrildi. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çay tarlasında devrilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki T.A., yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi, bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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