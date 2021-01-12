Karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde, yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.

Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Böylelikle Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 ayları için alınan ek ödeme kararı, Kasım ve Aralık ayları için de uzatılmış oldu.