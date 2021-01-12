Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak etkili oluyor. Şiddetli yağmur sebebiyle rögarlar taştı, araçlar yollarda kaldı.
Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.
Malkara ilçesinde ise rögar ve yağmur suyu kanalları ile İshakça Mahallesi'ndeki dere taştı.
[Fotoğraf: AA]
Araçlar yolda kaldı
Cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.
D-110 kara yolunda sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak İstanbul-Çanakkale geçişlerini alternatif yollardan verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kara yolundaki su tahliye edildi.
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