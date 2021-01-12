Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Malkara ilçesinde ise rögar ve yağmur suyu kanalları ile İshakça Mahallesi'ndeki dere taştı.

[Fotoğraf: AA]

Araçlar yolda kaldı

Cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.

D-110 kara yolunda sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak İstanbul-Çanakkale geçişlerini alternatif yollardan verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kara yolundaki su tahliye edildi.