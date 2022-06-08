Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Dengesini kaybetti, 10 metrelik uçurumdan aşağı düştü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen 37 yaşındaki İ.K, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla Abdal Murat Deresi'nin kenarına giden İ.K, burada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağı düştü.
Yaralanarak düştüğü yerde mahsur kalan İ.K'nin arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan İ.K, sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kargı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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