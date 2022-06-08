Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da metruk binadaki yangın yan binaya da sıçradı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yandaki binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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