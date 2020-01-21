Kayseri Bağpınar Mahallesi'nde bulunan ve Ermenilerin yaşadığı dönemde kullanıldığı belirtilen Beşaret Kaya Kilisesi, defineciler tarafından talan edildi. Kilisenin içi yapılan kazılarla kullanılmaz hale geldi, duvarlarda bulunan freskler de zarar gördü.

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bağpınar Mahallesi'nde birçok tarihi yapı var. Bunlardan bir tanesi de Beşaret Ermeni Kaya Kilisesi. Biz buraya defalarca demir kapı ve kapı kilidi takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı."

[Fotoğraf: DHA]

"Bilinçsizlikten dolayı tarihi yapılara zarar verildi"

Kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Nalbant, "Mahalle olarak definecilerden bıktık. Kilise içinde bulunan fresk resimler kazındı. İnsanların bilinçsizliğinden dolayı tarihi yapılara zarar verildi. Kilisenin birçok yerinde kazı çalışması yapmışlar. Biz, buranın güvenlik altına alınarak restore edilip turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burası restore edilirse mahalle halkımız da bundan faydalanır" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkileri, Kayseri'deki kiliselerin envanterinin çıkarıldığını, buna göre kiliselerde çalışma yapılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA