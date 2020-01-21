Ankara'nın Mamak ilçesinde her hafta sonu düzenlenen mezatta toplanan güvercin meraklıları, güvercinlerini cinsi ve özelliklerine göre açık artırmada satışa sunuyor.

Mezatta onlarca güvercin, cinsi, özelliği, hareketleri ve görünümlerine göre 50 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Satılan güvercinler, daha sonra çeşitli yarışmalarda boy gösteriyor.

"Kuş yetiştirmek ciddi bir iş"

Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy, güvercin besleme hobisinin kendisine dedesinden geçtiğini söyledi.

"Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum. Mezatlardaki adrenalin farklı bir şey. Bu anlatılmaz illa canlı canlı yaşamanız lazım. Kuş yetiştirmek ciddi bir iş. Bir kuş tek başına yetişmez illa iyi bir seyisi olacak. Yem terbiyesi ve uçum terbiyesi alacak. Kuşçu kuşu eline aldığı zaman, kuşun kanat yapısından, tüy yapısından ve yumuşaklığından onun oyun kuşu olup olmadığını anlar."

[Fotoğraf: DHA]

"Kuşu iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz"

Fidanboy, mezatta güvercin fiyatlarının 10 liradan başladığını ve 50 bin liraya kadar alıcı bulduğunu anlatarak, "Benim kendi beyaz kuşlarım var, 35 yıldır aynı kuşları besliyorum. Hatta 19 yaşında kızımla yaşıt bir güvercinim var. 1988 yılında yeni kasa arabalar çıkmıştı. O zaman 11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA