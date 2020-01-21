Türkiye
Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi21 Ocak 2020 Salı 09:58 - Son Güncelleme
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu Ş.H'nin elinde bulundurduğu çok sayıda sentetik hapı satmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Şüpheliyi teknik takibe alan ekipler, Ş.H'nin kullandığı otomobili Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ş.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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