Cep telefonlarına kaç taksit yapılıyor? Resmi Gazete’de yayımlandı. Fiyatı 3500 lira üzeri olan cep telefonlarında 6 olan taksit sayısı düzenleme ile birlikte 3’e indirildi.

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yaptığı düzenleme sonrası fiyatı 3500 lira ve üzeri olan cep telefonları için artık yasal olarak 3 taksit yapılabilecek. Düzenleme öncesi 3500 lira üstü cep telefonlarına 6 taksit uygulanabiliyordu.

BDDK, Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.

Kaynak: TRT Haber

