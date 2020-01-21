Gram altın alışı 298 lira 34 kuruştan satışı ise 298 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 473 lira 91 kuruşken satış fiyatı 484 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 21 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,16’lık artışa paralel olarak gram altın da yüzde 0,23 değer kazandı.

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,66 değer kazandı. Çeyrek altın 473 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 993 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.566,38 dolar

Satış: 1.566,70 dolar

Gram

Alış: 298,34 lira

Satış: 298,43 lira

Çeyrek

Alış: 473,91 lira

Satış: 484,64 lira

Yarım

Alış: 944,86 lira

Satış: 969,27 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.964,00 lira

Satış: 1.993,00 lira

Kaynak: TRT Haber