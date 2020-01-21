21 Ocak güncel altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar21 Ocak 2020 Salı 08:42 - Son Güncelleme
Altın yükseliyor… Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 298 lira 34 kuruştan satışı ise 298 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 473 lira 91 kuruşken satış fiyatı 484 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 21 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,16’lık artışa paralel olarak gram altın da yüzde 0,23 değer kazandı.
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,66 değer kazandı. Çeyrek altın 473 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 993 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.566,38 dolar
Satış: 1.566,70 dolar
Gram
Alış: 298,34 lira
Satış: 298,43 lira
Çeyrek
Alış: 473,91 lira
Satış: 484,64 lira
Yarım
Alış: 944,86 lira
Satış: 969,27 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.964,00 lira
Satış: 1.993,00 lira
Kaynak: TRT Haber