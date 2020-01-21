Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefon alımlarında taksit sayısı geçtiğimiz yıl 6 aya indirilmişti.

Son düzenleme ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonları için taksit sayısı 3 aya indirildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: TRT Haber