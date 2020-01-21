Ekonomi
Cep telefonunda taksit düzenlemesi21 Ocak 2020 Salı 00:46 - Son Güncelleme
Cep telefonu alımlarında taksit sayısı düştü. Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan ithal cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.
Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefon alımlarında taksit sayısı geçtiğimiz yıl 6 aya indirilmişti.
Son düzenleme ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonları için taksit sayısı 3 aya indirildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: TRT Haber