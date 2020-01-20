Ekonomi
Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor20 Ocak 2020 Pazartesi 21:06 - Son Güncelleme
Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.
[Fotoğraf: AA]
Katar Hava Yolları'nın (Qatar Airways) internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
Trabzon'la birlikte Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.
Kaynak: AA