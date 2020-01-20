Kültür balıkçılığı Türkiye'de giderek gelişen bir sektör. Su ürünleri ihracatında da son yıllarda büyük bir ivme kazanıldı. 2019 yılında 80 ülkeye Türkiye'den balık ve su ürünleri ihracatı yapıldı.

"2019 yılında 1 milyar 37 milyon dolara çıktık"

Ege İhracatçıları Birliği Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, 2020 yılına rekorla başladıklarını belirterek, "Bu bizim için gerçekten gurur verici. Su ürünleri sektörü 1 milyar dolar sınırını aştı. 2018 yılında 965 milyon dolardan 2019 yılında 1 milyar 37 milyon dolara çıktık. Yeni hedefimiz 2020 yılında bir milyar 100 milyon dolar." dedi.

İhracatta ilk üç sırayı, Hollanda, İtalya ve Rusya aldı.

Hedef Çin pazarı

Demir, "Hedef pazarımız Çin. Özellikle orkinos ve somonun Çin pazarında satışını, ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en çok sattığı iki balık, 296 milyon dolarla levrek ve hemen ardından 255 milyon dolarla çipura oldu.

Su ürünleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den ithal ettiği tek hayvansal ürün olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Haber: Hasan Erel

Kamera: Yusuf Beşli