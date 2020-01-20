2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Albayrak, 2020 hedeflerini anlattı.

2019'un pozitif büyümeyle geride kaldığını söyleyen Albayrak, " Yüzde 5'lik büyüme patikası devam edecek." dedi.

"2020 tek haneli enflasyona girdiğimiz bir yıl olacak" ifadesini kullanan Albayrak, bütçe disiplininin en önemli çıpa olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Kamu bankaları en ufak iyileşmeyi yansıtacak"

İvme finasman paketi kapsamında 2019 yılında 50 milyar lira kredi tahsis edildiğini belirten Albayrak'ın gündeminde kredi faizleri de vardı. Faiz oranlarında ciddi gevşeme olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Kamu bankaları en ufak iyileşmeyi yansıtacak" dedi.

"Özel bankalar sistemin parçası olmalı"

Özel bankaları eleştiren Albayrak, "Özel bankalar için başarılı olmayan bir yıl oldu. Özel bankalar sistemin parçası olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"2020 istihdamın en güçlü yansıyacağı yıl olacak"

İşsizlikle mücadeleye de değinen Bakan Albayrak, "İşsizlikte yılı 12,9'un altında kapatacağız. 2020 istihdamın en güçlü yansıyacağı yıl olacak" dedi.

"Kurda stabilazyon sağlandı"

Erken seçimin gündemde olmadığını belirten Albayrak, kurda stabilazyonun sağlandığını söyledi, TL'ye güvenenlerin kazandığını vurguladı.

Terörle mücadeleye de değinen Albayrak, askeri operasyonların bütçeye yükünün yönetilebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

"Kanal İstanbul'un finanse edilmesi noktasında sıkıntı yok"

Kanal İstanbul Projesine de değinen Bakan, "Finanse edilmesi noktasında sıkıntı yok, bütçe için risk değil." dedi.

Doğal gaz fiyatları

Albayrak, doğal gaz fiyatlarıyla ilgili "Maliyetteki düşüşün yansımalarını inşallah göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber