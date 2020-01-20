TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Başvurular nereden yapılır?

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK başvuruları için aranan şartlar nelerdir?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

Eğitim Durumu: Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Teknolojisi, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Görsel İletişim, Grafik Tasarımı, Harita ve Kadastro, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Mekatronik, Metal İşleri, Metalürji veya Yapı Tesisat Teknolojisi programlarından birini bitirmiş olmak.

İstenilen İş Gücü Sayısı: 9 (dokuz) kişi

Eğitim Durumu: Ön lisans

Hizmet Grubu: Diğer Teknisyen ve Teknikerler

Çalışma İli: Ankara ve Gebze/ Kocaeli

Güvenlik Görevlisi (silahlı)

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 (iki) kişi

Eğitim Durumu: Ön lisans

Hizmet Grubu: Memur (Koruma)

Çalışma İli: Ankara

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı Sahibi olmak,

2) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,

Şoför

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 (iki) kişi

Eğitim Durumu: Ön lisans

Hizmet Grubu: Şoför

Çalışma İli: Gebze / KOCAELİ

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR



1) B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

2) SRC 2 belgesi ve psikoteknik raporu sahibi olmak

Büro Memuru

Eğitim Durumu: Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarından birini bitirmiş olmak.

İstenilen İş Gücü Sayısı: 4 (dört) kişi

Eğitim Durumu: Ön lisans

Hizmet Grubu: Memur

Çalışma İli: Gebze / KOCAELİ

Kaynak: TRT Haber