Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Sözleşme süresi sona eriyor

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor.

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak.

Emekliler masada olmak istiyor

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.

Emekliler ne zaman bayram ikramiyesi alacaklar?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

2020 emekli aylığı zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

Kaynak: TRT Haber