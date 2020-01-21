Türkiye
FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı21 Ocak 2020 Salı 09:59 - Son Güncelleme
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldı.
11'i halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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