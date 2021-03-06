Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da Deprem Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında ekipler broşür dağıttı.
Afet Farkındalık etkinlikleri kapsamında AFAD, İskele Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları depreme karşı bilgilendirip broşürler dağıttı.
Afet gönüllüleri ayrıca kadın sağlık çalışanları ve esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.
Etiketler: Deprem
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