İllerin koronavirüs risk durumu haritasında Edirne kırmızı yani çok yüksek riskli olarak görülüyor.

Vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı kentte İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

Marketlerin girişine de içeride bulunması gereken kişi sayısının belirtildiği yazı asıldı.

Alışveriş için markete gelen vatandaşlar HES kodu kontrol edildikten sonra içeri alınıyor.