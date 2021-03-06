Ankara'da kış ayları kurak geçti. Şehre içme suyu sağlayan 6 baraj alarm veriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre barajlardaki su seviyesi yüzde 6 azalarak yüzde 21 seviyesinde seyrediyor. Bugün itibarıyla Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı.

Barajlardaki su seviyesi kritik durumda. Su temini için en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı'nın su seviyesi geçen seneye göre yüzde 4 azaldı. Akyar Barajı'nda ise su oranı, pompayla çekilebilecek seviyeye kadar geriledi.

Son aylarda yağan kar ve yağmur sadece 4 günlük su kazandırdı

Barajlardaki su miktarının geçen yıla göre 85 milyon metreküp daha az olduğuna değinen DSİ Ankara 51. Şube Müdürü Mahmut Dilmen şunları söyledi:

“Ankaramızda içme ve kullanma suyu temin eden 6 adet barajımızda an itibariyle 144 milyon metreküp su bulunmaktadır. Bu da Ankaramızın yaklaşık 110 günlük su ihtiyacını karşılamaktadır.”

Uzmanlar özellikle suyun daha dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulunuyor.

Haber: Ahmet Furkan Arvas