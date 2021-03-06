Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 7 ev karantinaya alındı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçede pozitif vaka ile temaslıların olduğunun belirlenmesi üzerine 7 evde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.
Cumhuriyet, Yenice ve Gökgöz mahallelerindeki adreslerde önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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