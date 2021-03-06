Akkent Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi ve bölgede inceleme başlatıldı.

Çorum Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemede, kayma yaşanan bölgeden numune alındı.

Tedbir amaçlı tahliye edilen 3 binada yaşayanlardan bazıları Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

TOKİ inceleme yapacak

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TOKİ'den uzmanların yarın kente gelerek kayma yaşanan bölgede inceleme yapacağına değindi. Binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade eden Candan, şunları söyledi:

"Bu akşamdan itibaren etkili olacak yağışı da göz önünde tutarak binaları tahliye etmeye karar verdik. Bazı vatandaşlarımız akrabalarına giderken, bazılarını da biz misafirhanemizde ağırlayacağız."

İlk incelemede, binaların toprak kaymasından etkilenmediğinin tespit edildiğini dile getiren Candan, çıkacak risk raporuna göre çalışma yürütüleceğini sözlerine ekledi.