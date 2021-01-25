Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dağda kaybolan 3 kişi AFAD ekiplerince bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 kişi, AFAD ekibince bulundu.
Pazar günü Merkezefendi ilçesi yakınlarındaki İsrafil Deresi mevkisinde yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları gece boyu sürdü.
AFAD ekibi, sarp arazide mahsur kaldığı belirlenen kayıp kişilere sabah saatlerinde ulaştı. İlçe merkezine götürülen 3 kişinin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: AFAD
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