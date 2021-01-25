Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenlerden sağlıkçılara destek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun’da “Koronavirüs Destek Hattı” yoğunluğunu gören öğretmenler, sağlıkçıların yüklerini hafifletmek için onlara destek verdi.
Koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara cevap bulmak isteyen vatandaşların yardımına Samsun’da mart ayında kurulan “Koronavirüs Destek, Bilgi ve Danışma Hattı” koşuyor.
Aralıksız olarak hizmet verilen destek hattındaki yoğunluğun fazla olması üzerine, 30 gönüllü öğretmen aldıkları 15 günlük eğitim sonucunda çağrılara cevap vermeye başladı.
Gönüllü öğretmenler aldıkları çağrılarla koronavirüs hastalarına ve temaslı hastalara yardımcı olmaya çalışıyor.
Haber: Seyfi Karadeniz
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz